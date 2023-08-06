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23:24, 6 августа 2023Путешествия

Названа лидирующая страна ЕС для транзита в Россию

ФСБ: Финляндия стала лидером среди стран ЕС, из которых чаще всего въезжают в РФ

Фото: Janis Laizans / Reuters

Финляндия стала лидером среди стран Евросоюза (ЕС), из которых совершался транзит в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФСБ России.

По информации ведомства, из Финляндии в первом полугодии 2023 года въехали 47,3 тысячи раз (14 тысяч в первом полугодии 2022 года), из Эстонии — 47,1 тысячи раз (24,1 тысячи в первом полугодии прошлого года), из Германии — 36,3 тысячи раз (29,4 тысячи в первом полугодии 2022-го).

Ранее власти Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд граждан России в страну. В кабмине уточнили, что данный вопрос обсуждался президентом страны Саули Ниинисте во время встречи с министерским комитетом по иностранным делам и политике безопасности в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле.

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    Юлия Мискевич
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