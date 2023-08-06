Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:09, 6 августа 2023Россия

Пожар в здании университета Донецка локализован

Пожар в здании университета Донецка в результате обстрела ВСУ локализован

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Крупный пожар в здании университета экономики и торговли в Донецке, который произошел в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Донецкой народной республики (ДНР).

По предварительным данным, в результате возгорания уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади, около трех тысяч квадратных метров. Наблюдается очаговое горение второго этажа. В тушении пожара задействован 91 человек личного состава и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в университете в Донецке составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Вечером 5 августа удару подверглись Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого университета. По предварительной информации, ВСУ при обстреле использовали кассетные боеприпасы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    По «формуле мира» Зеленского Украины создадут рабочие группы. Каких результатов ждать от переговоров в Джидде?

    Пожар в здании университета Донецка локализован

    Трамп поделился планами на Байдена в случае победы на выборах

    Российские бойцы вклинились в позиции ВСУ на купянском направлении

    Бегающие возле московских многоэтажек дикие зайцы попали на видео

    Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины

    Российские военные уничтожили две гаубицы ВСУ

    Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков

    Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ

    В Японии избежали упоминания виновного в бомбардировке Хиросимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости