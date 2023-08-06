Пожар в здании университета Донецка локализован

Пожар в здании университета Донецка в результате обстрела ВСУ локализован

Крупный пожар в здании университета экономики и торговли в Донецке, который произошел в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), локализован. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Донецкой народной республики (ДНР).

По предварительным данным, в результате возгорания уничтожены кровля и потолочное перекрытие по всей площади, около трех тысяч квадратных метров. Наблюдается очаговое горение второго этажа. В тушении пожара задействован 91 человек личного состава и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в университете в Донецке составила 1,5 тысячи квадратных метров.

Вечером 5 августа удару подверглись Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела кассетными боеприпасами загорелось здание Донецкого университета. По предварительной информации, ВСУ при обстреле использовали кассетные боеприпасы.