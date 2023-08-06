Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 6 августа 2023Бывший СССР

ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из HIMARS

Балицкий заявил, что ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из РСЗО HIMARS

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по хлебозаводу в Токмаке. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, атака из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS произошла ночью 6 августа. Здание получило частичные разрушения, пострадавших нет, рассказал он.

Ранее стало известно, что российские военные разбили три штурмовые группы Украины в Запорожской области. Балицкий заявил, что противник пытается восстанавливать силы и формировать штурмовые группы, но успеха не достигает.

3 августа врио главы региона рассказал, что российские войска уничтожили бригады ВСУ, которые планировали провести атаку в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии

    Госпитализированная после аварии Лада Дэнс перестала выходить на связь

    Появились кадры с места крушения украинского БПЛА в Подмосковье

    Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

    Киев в Джидде перестал настаивать на «мирном плане» Зеленского

    ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из HIMARS

    Появились фото сбитого под Москвой беспилотника

    В России отреагировали на попытку атаки беспилотника на Москву

    Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ в районе города Запорожье

    Вор сознался в краже спустя два года из-за угрызений совести

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости