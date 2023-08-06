ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из HIMARS

Балицкий заявил, что ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по хлебозаводу в Токмаке. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, атака из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS произошла ночью 6 августа. Здание получило частичные разрушения, пострадавших нет, рассказал он.

Ранее стало известно, что российские военные разбили три штурмовые группы Украины в Запорожской области. Балицкий заявил, что противник пытается восстанавливать силы и формировать штурмовые группы, но успеха не достигает.

3 августа врио главы региона рассказал, что российские войска уничтожили бригады ВСУ, которые планировали провести атаку в Запорожской области.