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13:31, 6 августа 2023Наука и техника

Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

«Роскосмос»: «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

По данным Центра управления полетами, двигатели «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были запущены 6 августа в 5:03 по московскому времени и проработали 196 секунд.

В результате маневра высота орбиты станции увеличилась на полкилометра и составила 416,4 километра.

1 августа в американском сегменте МКС произошел сбой электросети — произошел скачек напряжения. В настоящий момент экипажу станции ничего не угрожает, оборудование российского сегмента работает в штатном режиме.

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    Алевтина Запольская
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