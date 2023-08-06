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17:23, 6 августа 2023Россия

Замеченный около пляжа в Севастополе предмет оказался не миной

Развожаев: замеченный около пляжа в Севастополе предмет оказался не миной

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Предмет, замеченный днем 6 августа около пляжа Любимовка в Севастополе, оказался не миной, как ранее сообщалось. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, спецслужбы флота проверили объект, обнаруженный в море. «Оказалось, что тревога ложная и это — не мина. В Севастополе все спокойно», — пояснил глава города.

О замеченной якобы дрейфующей морскую мину Развожаев сообщил ранее.

Утром 5 августа над морем близ Севастополя заметили надводный беспилотник. Позже Развожаев сообщил, что он был сбит силами флота далеко от берега.

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    Антон Похиляк
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