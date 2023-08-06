В Минобороны отметили отвагу воинов-железнодорожников в зоне СВО

Минобороны: воины-железнодорожники отважно выполняют задачи в зоне спецоперации

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Алексей Кузьменков по случаю отмечаемого в России Дня Железнодорожных войск рассказал о службе воинов-железнодорожников в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По словам Кузьменкова, сегодня в системе материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) личный состав Железнодорожных войск совершенствует профессиональное мастерство, добросовестно выполняет воинский долг, показывает образцы организованности и порядка, высокие морально-психологические качества при выполнении учебно-боевых задач. «Поистине героически и отважно воины-железнодорожники выполняют боевые задачи в специальной военной операции на Украине, самоотверженно трудятся на строительстве БАМа», — сказал замминистра.

Он поздравил с праздником военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Железнодорожных войск.

Ранее президент Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Глава государства выразил уверенность, что бойцы ВДВ продолжат стоять на страже национальные интересов России.

Ранее Путин, оценивая ход СВО, заявил, что российские войска «ведут себя героически». Он отметил, что на некоторых участках они переходят в наступление неожиданно для Вооруженных сил Украины, занимая наиболее выгодные позиции.