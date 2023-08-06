Песков спрогнозировал переизбрание Путина в 2024 году с рекордным результатом

Песков: Путин будет переизбран в 2024 году с более чем 90% голосов

Президент России Владимир Путин будет переизбран в 2024 году с более чем 90 процентами голосов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его комментарий приводит New York Times.

«Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов», — сказал Песков.

Как отмечает издание, рейтинг популярности Путина остается высоким.

В марте 2018 года глава государства набрал 76,69 процента голосов (свыше 55 миллионов) на президентских выборах, что является рекордом в истории постсоветской России.