Песков спрогнозировал переизбрание Путина в 2024 году с рекордным результатом
Песков: Путин будет переизбран в 2024 году с более чем 90% голосов
Президент России Владимир Путин будет переизбран в 2024 году с более чем 90 процентами голосов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его комментарий приводит New York Times.
«Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов», — сказал Песков.
Как отмечает издание, рейтинг популярности Путина остается высоким.
В марте 2018 года глава государства набрал 76,69 процента голосов (свыше 55 миллионов) на президентских выборах, что является рекордом в истории постсоветской России.