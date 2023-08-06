Ремонт поврежденного танкера «Сиг» отложили из-за непогоды

Ремонт поврежденного российского танкера «Сиг» отложили из-за непогоды

Ремонт российского танкера «Сиг», поврежденного в результате атаки украинского дрона, отложили из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота в своем Telegram-канале.

«Работы продолжатся при улучшении погодных условий», — рассказали в ведомстве, отметив, что к месту ремонта танкера уже доставили дополнительные материалы для изготовления жесткого пластыря.

Уточняется, что аварийное судно находится на плаву и стоит на якоре в кольце боновых ограждений. Воды внутри корпуса нет, машинное отделение танкера задраено, загрязнения окружающей среды нет, экипаж судна в порядке.

В ночь на 5 августа дрон Вооруженных сил Украины атаковал танкер «Сиг» на южном подходе к Керченскому проливу. В результате российское судно получило пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии. После случившегося танкер остался на плаву, экипаж из 11 человек не пострадал.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что атака на «Сиг» являлась спецоперацией.