Воздушная тревога в Киевской области объявлена второй раз за ночь

В Киевской области второй раз за ночь на 6 августа объявлена воздушная тревога

В Киевской области, а также на востоке, юге и в центре Украины второй раз за ночь на 6 августа объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Уточняется, что сирены зазвучали в 3:17 (совпадает с московским). Помимо этого тревога раздалась в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Сумской областях, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

До этого воздушная тревога в Киеве и области, а также еще в шести областях Украины объявлялась в 01:07.