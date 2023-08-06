Киев в Джидде перестал настаивать на «мирном плане» Зеленского

WSJ: Киев в Саудовской Аравии больше не настаивал на мирном плане Зеленского

Киев перестал настаивать на «мирном плане» президента государства Владимира Зеленского во время переговоров Саудовской Аравии по Украине в Джидде. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По словам одного из чиновников, имя которого не раскрывается, ранее Украина настаивала на принятии «мирного плана», предполагающего полный вывод российских войск из страны, однако в этот раз такого заявления не прозвучало.

5 и 6 августа в Джидде проходят переговоры советников по национальной безопасности и политических советников из более чем 30 государств. Россию не пригласили на встречу, но пообещали сообщить о ее итогах. Участники переговоров намерены обсудить «формулу мира» украинского лидера.

Ранее в России оценили договоренности встречи по Украине в Саудовской Аравии.