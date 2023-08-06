Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 6 августа 2023Бывший СССР

Киев в Джидде перестал настаивать на «мирном плане» Зеленского

WSJ: Киев в Саудовской Аравии больше не настаивал на мирном плане Зеленского

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Киев перестал настаивать на «мирном плане» президента государства Владимира Зеленского во время переговоров Саудовской Аравии по Украине в Джидде. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По словам одного из чиновников, имя которого не раскрывается, ранее Украина настаивала на принятии «мирного плана», предполагающего полный вывод российских войск из страны, однако в этот раз такого заявления не прозвучало.

5 и 6 августа в Джидде проходят переговоры советников по национальной безопасности и политических советников из более чем 30 государств. Россию не пригласили на встречу, но пообещали сообщить о ее итогах. Участники переговоров намерены обсудить «формулу мира» украинского лидера.

Ранее в России оценили договоренности встречи по Украине в Саудовской Аравии.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев прокомментировал встречу по Украине в Саудовской Аравии

    Госпитализированная после аварии Лада Дэнс перестала выходить на связь

    Появились кадры с места крушения украинского БПЛА в Подмосковье

    Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

    Киев в Джидде перестал настаивать на «мирном плане» Зеленского

    ВСУ ударили по хлебозаводу в Токмаке из HIMARS

    Появились фото сбитого под Москвой беспилотника

    В России отреагировали на попытку атаки беспилотника на Москву

    Минобороны сообщило об уничтожении склада ВСУ в районе города Запорожье

    Вор сознался в краже спустя два года из-за угрызений совести

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости