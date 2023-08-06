Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:37, 6 августа 2023Бывший СССР

В России оценили договоренности встречи по Украине в Саудовской Аравии

Сенатор Карасин: переговоры по Украине нельзя начинать с крайних позиций

Фото: Григорий Карасин / РИА Новости

Любые переговоры, в том числе встреча по Украине без участия России в Саудовской Аравии, не должны начинаться с крайних позиций. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он оценил предварительные договоренности консультаций.

«В российском общественном мнении, несмотря на все злоключения украинского кризиса, привыкли верить в добро и в добрые намерения тех людей, которые начинают вести переговоры. Встреча в Джидде еще не закончилась, будем ждать ее результатов, чтобы их проанализировать. То, что нас не пригласили, было ожидаемо, потому что это упражнения в коллективном разуме. К чему этот разум приведет, мы узнаем очень быстро», — сказал сенатор.

Переговоры никогда не надо начинать с крайних позиций, это тут же заводит все в тупик. Это классика переговорного процесса и дипломатии. Важно, что, я думаю, украинским представителям дали понять, что пора заканчивать все это дело, которое называется украинским кризисом

Григорий Карасинроссийский сенатор

Несмотря на то, что Россию не пригласили на встречу, Москва не против начала переговоров, отметил Григорий Карасин.

«Мы готовы к диалогу, мы готовы к каким-то обсуждениям, но только на здравых реальных условиях. Пока ничего реального, кроме каких-то сентенций, сотрясания воздуха не происходит. Но мы надеемся на лучшее, готовы к контактам, и рассчитываем на то, что здравый смысл в результате победит», — добавил политик.

Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera участники переговоров по урегулированию кризиса пришли к выводу, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН. Также издание пишет, что они договорились создать рабочие группы, чтобы обсудить вариант завершения конфликта, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Материалы по теме:
По «формуле мира» Зеленского создадут рабочие группы. Каких результатов ждать от переговоров в Джидде?
По «формуле мира» Зеленского создадут рабочие группы. Каких результатов ждать от переговоров в Джидде?
Сегодня
«Это чревато катастрофическими последствиями» Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
«Это чревато катастрофическими последствиями»Сергей Лавров — о конфликте с НАТО и рисках применения ядерного оружия
13 июля 2023

5 и 6 августа в Джидде проходят переговоры советников по национальной безопасности и политических советников из более чем 30 государств. Россию не пригласили на встречу, но пообещали сообщить о ее итогах. Участники переговоров намерены обсудить «формулу мира» украинского лидера.

Этот план подразумевает гарантии ядерной, энергетической и продовольственной безопасности, освобождение пленных, выполнение устава ООН, вывод российских войск с территории Украины, прекращение огня, недопущение дальнейшего обострения.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Собянин заявил о попытке прорыва на Москву беспилотника

    Минобороны подтвердило попытку атаки беспилотника на Москву

    Сотни пассажиров застряли в московском аэропорту Внуково

    Экс-разведчик США рассказал об отправке бронетанковых отрядов ВСУ на убой

    Звезда YouTube предложил экс-бойцу UFC десять миллионов долларов за бой

    Илон Маск в соцсети X анонсировал бой с Марком Цукербергом

    Небо над московским аэропортом закрыли из-за неизвестного объекта

    Россиянка ударила дочь в лифте и попала на видео

    В России оценили договоренности встречи по Украине в Саудовской Аравии

    В России запланировали произвести 18 тысяч беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости