По «формуле мира» Зеленского Украины создадут рабочие группы. Каких результатов ждать от переговоров в Джидде?

Corriere Della Sera: в Джидде решили создать рабочие группы по Украине

Одним из решений, достигнутых в ходе переговоров по украинскому конфликту, проходящих в саудовской Джидде, стало создание рабочих групп по ключевым вопросам «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, участвующие в переговорах страны пришли к договоренности, что «уважение целостности территории Украины и ее суверенитета должны находиться в центре любого мирного соглашения».

Источники в Евросоюзе отметили, что сроки встречи глав государств по этому вопросу еще не определены. Однако, вероятно, она состоится до конца года.

Переговоры проводятся без России

Переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине начались в Саудовской Аравии 5 августа. Украинскую делегацию возглавил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Другие государства представлены политическими советниками, а также советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики, сообщил заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква.

Россия в переговорах участия не принимает. В то же время ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что в таком формате они абсолютно бесперспективны, так как большинство стран сохраняют нейтралитет. А по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, встречу можно оценивать только как мозговой штурм. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мероприятие будет небесполезным, если поможет Западу понять всю тупиковость «плана Зеленского».

Советник президента Бразилии Селсу Аморим в ходе встречи заявил о невозможности переговоров по Украине без России. По его словам, «любые настоящие переговоры» должны включать все стороны конфликта.

Цели встречи в Джидде

Как отмечало агентство Reuters, двухдневная встреча является «частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой не только своих стран Запада, но и стран Глобального Юга, которые неохотно принимают чью-либо сторону в конфликте».

Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии в беседе с Financial Times отметил, что решение о проведении саммита по Украине станет главным успехом переговоров.

Если мы сможем договориться о дате глобального мирного саммита во главе с украинцами, а также о заявлении основных принципов, это будет то, что я бы определил как успех Высокопоставленный чиновник Европейской комиссии

Однако, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, переговоры могут закончиться неожиданно для США. Он отметил, что вместо поддержки «формулы мира» Зеленского «страны незападного мира могут предложить свое видение кризиса и путей выхода из него».