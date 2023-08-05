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21:55, 5 августа 2023Мир

В Бразилии заявили о невозможности переговоров по Украине без России

Советник президента Бразилии Аморим: переговоры по Украине невозможны без России

Фото: Harald von Radebrecht / imageBROKER.com / Global Look Press

Советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о невозможности переговоров по Украине без России. Его слова на встрече по Украине в Саудовской Аравии передает портал G1.

По словам Аморима, «любые настоящие переговоры» должны включать все стороны конфликта. «Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс», — пояснил он.

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    Марина Совина
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