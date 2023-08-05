В Бразилии заявили о невозможности переговоров по Украине без России

Советник президента Бразилии Аморим: переговоры по Украине невозможны без России

Советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил о невозможности переговоров по Украине без России. Его слова на встрече по Украине в Саудовской Аравии передает портал G1.

По словам Аморима, «любые настоящие переговоры» должны включать все стороны конфликта. «Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс», — пояснил он.