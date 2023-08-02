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23:36, 2 августа 2023Мир

Президент Бразилии оценил возможность мирного урегулирования ситуации на Украине

Глава Бразилии да Силва: достичь мира на Украине переговорами пока невозможно
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Мирное урегулирование российско-украинского конфликта сейчас невозможно, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Его слова приводит Reuters.

Политик отметил, что обе стороны не настроены на переговоры. «На данный момент они [президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский] оба находятся в фазе "я выиграю, я выиграю, я выиграю, я выиграю"», — заявил он. Бразильский лидер добавил, что в это время украинские и российские войска несут потери.

Ранее Да Силва призвал Россию и Украину найти общий знаменатель. По его словам, это позволит достичь мира.

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    Марина Совина
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