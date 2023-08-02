Президент Бразилии оценил возможность мирного урегулирования ситуации на Украине

Глава Бразилии да Силва: достичь мира на Украине переговорами пока невозможно

Мирное урегулирование российско-украинского конфликта сейчас невозможно, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Его слова приводит Reuters.

Политик отметил, что обе стороны не настроены на переговоры. «На данный момент они [президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский] оба находятся в фазе "я выиграю, я выиграю, я выиграю, я выиграю"», — заявил он. Бразильский лидер добавил, что в это время украинские и российские войска несут потери.

Ранее Да Силва призвал Россию и Украину найти общий знаменатель. По его словам, это позволит достичь мира.