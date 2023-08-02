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18:51, 2 августа 2023Мир

Президент Бразилии дал совет России и Украине

Президент Бразилии да Силва посоветовал России и Украине найти общий знаменатель

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Сторонам украинского конфликта и всем участникам мирных переговоров необходимо найти общий знаменатель. С таким заявлением выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, его цитирует ТАСС.

«Именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю, на основании которого, когда придет время, можно добиться мира», — посоветовал бразильский лидер. По его словам, Бразилия уже обсуждала проведение мирных переговоров с представителями Индии, Китая, стран Африки и Латинской Америки.

Да Силва также отметил, что его спецпредставитель по международным вопросам Селсу Аморим совершил рабочий визит по этому вопросу в Россию, на Украину и в Данию, а в будущем примет участие в мирных переговорах под эгидой Саудовской Аравии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов приехать в Бразилию для проведения переговоров с да Силвой.

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    Глеб Бажуткин
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