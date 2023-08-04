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10:08, 4 августа 2023Мир

Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах переговоров по Украине

Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах переговоров по Украине

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах переговоров по Украине, которые пройдут в Джидде. Об этом сообщает Politico.

По данным газеты, еще нет подтвержденной информации об участии в переговорах премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, однако ожидается, что Эр-Рияд сообщит Москве об итогах встречи.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что переговоры в Саудовской Аравии по Украине без участия России будут небесполезными, если смогут помочь Западу увидеть тупик в «формуле президента Владимира Зеленского».

Ранее стало известно о намерении Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине в августе. В них примут участие представители около 30 стран, включая Украину, страны Запада, Бразилию, Индию и Китай. Уточняется, что Россию не стали приглашать.

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    Семен Александров
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