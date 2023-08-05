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03:14, 5 августа 2023Мир

Глава офиса Зеленского примет участие в переговорах в Джидде по Украине

Глава офиса Зеленского Ермак примет участие в переговорах в Джидде по Украине
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак возглавит делегацию страны на переговорах по ситуации вокруг Украины, которые пройдут в Саудовской Аравии 5-6 августа. Об этом заявил заместитель руководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

По словам Жовквы, другие государства будут представлены на предстоящей консультации политическими советниками, а также советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

«На сегодняшний день мы ожидаем, что более 40 государств будут представлены на саммите в Джидде», — уточнил он.

Ранее стало известно о намерении Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине в августе. В них примут участие представители около 30 стран, включая Украину, страны Запада, Бразилию, Индию и Китай. Уточняется, что Россию не стали приглашать.

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    Юлия Мискевич
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