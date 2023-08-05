В России оценили начавшиеся переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Депутат Новиков назвал переговоры по Украине в Джидде мозговым штурмом

Переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине в Саудовской Аравии можно оценивать только как мозговой штурм. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если участники этих обсуждений смогут благодаря состоявшемуся разговору сформулировать свои позиции, наверное, эти позиции для всех будут выглядеть более четко, прозрачно и понятно. Само по себе это неплохо», — отметил Новиков.

Ясно, что всякие переговоры по ситуации вокруг Украины без России не могут выглядеть как событие, которое действительно способно гарантировать некие договоренности Дмитрий Новиков. первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее в Саудовской Аравии в Джидде начались переговоры с участием представителей 30 стран по урегулированию конфликта на Украине. Они продлятся до 6 августа.

Двухдневная встреча является «частью дипломатического стремления Украины заручиться поддержкой не только своих стран Запада, но и стран Глобального Юга, которые неохотно принимают чью-либо сторону в конфликте».

