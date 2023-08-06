WSJ: США направили военные корабли для слежения за Россией у берегов Аляски

Соединенные штаты Америки направили несколько эсминцев для мониторинга передвижения кораблей России и КНР у берегов Аляски. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Представитель Северного командования США отметил, что такое решение было ответной мерой на военно-морское патрулирование России и Китая в этой области. По словам экспертов, флотилия двух государств стала самой крупной из «когда-либо приближавшихся к американским берегам».

В конце июля береговая охрана США потребовала больше полномочий в Тихоокеанском регионе, в частности разрешить ей досмотр кораблей. Командующий Береговой охраной США Меган Уиллманн заявила, что некоторые из государств региона могут разрешить американским правоохранителям досматривать и иностранные суда, находящиеся в их территориальных водах.

