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17:46, 6 августа 2023Мир

США направили военные корабли для слежения за Россией

WSJ: США направили военные корабли для слежения за Россией у берегов Аляски

Фото: Reuters

Соединенные штаты Америки направили несколько эсминцев для мониторинга передвижения кораблей России и КНР у берегов Аляски. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Представитель Северного командования США отметил, что такое решение было ответной мерой на военно-морское патрулирование России и Китая в этой области. По словам экспертов, флотилия двух государств стала самой крупной из «когда-либо приближавшихся к американским берегам».

В конце июля береговая охрана США потребовала больше полномочий в Тихоокеанском регионе, в частности разрешить ей досмотр кораблей. Командующий Береговой охраной США Меган Уиллманн заявила, что некоторые из государств региона могут разрешить американским правоохранителям досматривать и иностранные суда, находящиеся в их территориальных водах.

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    Анастасия Астахова
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