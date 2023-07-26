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14:01, 26 июля 2023Мир

Береговая охрана США потребовала разрешить ей досмотр судов в Тихом океане

Reuters: береговая охрана США требует больше полномочий по контролю судов в Тихом океане

Фото: Nicky Loh / Reuters

Береговая охрана США потребовала больше полномочий в Тихоокеанском регионе, в частности, разрешить ей досмотр кораблей. Об этом пишет агентство Reuters.

Папуа-Новая Гвинея заключила с береговой охраной США договор об охране правопорядка в территориальных водах. Это государство стало самым удаленным от баз береговой охраны, которое подписало такое соглашение.

Соглашение позволит береговой охране США усилить контроль за судоходством, высаживаться и обыскивать суда, подозреваемые в незаконной деятельности, начиная от торговли наркотиками и заканчивая браконьерством. Также американские правоохранители смогут упростить процедуру досмотра, что они требуют уже некоторое время. В 2023 году береговая охрана сотрудничала уже с 9 из 12 островных государств Тихого океана.

Командующий береговой охраной США Меган Уиллманн заявила, что некоторые из государств региона могут разрешить американским правоохранителям досматривать и иностранные суда, находящиеся в их территориальных водах. По ее словам, это упростит работу охраны и уменьшит временные затраты.

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Агентство предположило, что в итоге береговая охрана США может попытаться обыскать китайский корабль. А это может привести к ухудшению отношений между странами, которые и так соперничают в Тихоокеанском регионе.

Ранее выяснилось, что Пекин и Вашингтон ведут диалог о визите нового главы МИД КНР Ван И в США после отставки прежнего министра иностранных дел Цинь Гана. В китайской столице заявили, что там намерены выстраивать отношения с Вашингтоном, «исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

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    Александр Слабиев
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