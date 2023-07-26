В Пекине раскрыли детали переговоров о визите нового главы МИД в США

В Китае заявили, что Пекин и Вашингтон ведут диалог о визите нового главы МИД КНР в США

Пекин и Вашингтон ведут диалог о визите нового главы МИД КНР Ван И в США после отставки прежнего министра иностранных дел Цинь Гана. Об этом сообщила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, ее цитирует РИА Новости.

«Китай и США поддерживают контакты по диалогу и взаимодействию на всех уровнях, и это не изменилось», — сказала она.

По словам дипломата, Пекин, несмотря на отстранение от должности Цинь Гана, намерен по-прежнему выстраивать отношения с Вашингтоном, «исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Ранее стало известно, что руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И стал новым главой МИД Китая, сменив на этом посту Цинь Гана. Сообщалось, что решение было принято на заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Ван И ранее уже занимал пост министра иностранных дел Китая — с 2013 по 2022 год.