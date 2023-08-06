Российские штурмовики вклинились в позиции ВСУ в Харьковской области

Российские военные вклинились в позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Ольшаны Харьковской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский в разговоре с «Интерфаксом».

По его словам, штурмовые группы 6-й общевойсковой армии продвинулись в глубину обороны противника в ходе наступательных действий на купянском направлении при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Зыбинский отметил, что на данном направлении российские штурмовики захватили четыре опорных пункта и семь постов наблюдения ВСУ. Кроме того, уничтожен пункт боепитания, пикап, захвачен 82-мм миномет, стрелковое оружие, боеприпасы и средства связи. Также ликвидированы до роты живой силы из состава 14-й отдельной механизированной бригады армии противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные сорвали атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении.