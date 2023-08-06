Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:57, 6 августа 2023Россия

Российские бойцы вклинились в позиции ВСУ на купянском направлении

Российские штурмовики вклинились в позиции ВСУ в Харьковской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские военные вклинились в позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Ольшаны Харьковской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский в разговоре с «Интерфаксом».

По его словам, штурмовые группы 6-й общевойсковой армии продвинулись в глубину обороны противника в ходе наступательных действий на купянском направлении при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Зыбинский отметил, что на данном направлении российские штурмовики захватили четыре опорных пункта и семь постов наблюдения ВСУ. Кроме того, уничтожен пункт боепитания, пикап, захвачен 82-мм миномет, стрелковое оружие, боеприпасы и средства связи. Также ликвидированы до роты живой силы из состава 14-й отдельной механизированной бригады армии противника.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные сорвали атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В речи о Хиросиме генсек ООН не упомянул разбомбившую город страну

    Пожар в здании университета Донецка локализован

    Трамп поделился планами на Байдена в случае победы на выборах

    Российские бойцы вклинились в позиции ВСУ на купянском направлении

    Бегающие возле московских многоэтажек дикие зайцы попали на видео

    Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины

    Российские военные уничтожили две гаубицы ВСУ

    Российские военные уничтожили порядка 100 украинских боевиков

    Российская авиация уничтожила пункты дислокации двух бригад ВСУ

    В Японии избежали упоминания виновного в бомбардировке Хиросимы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости