Российские войска улучшили положение в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ улучшили положение по переднему краю в Харьковской области

Российские войска в ходе наступления на широком фронте улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Об этом в субботу, 5 августа, сообщили в Министерстве обороны.

Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение в районе населенных пунктов Ольшана и Першотравневое, уточнили в ведомстве. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка и Берестовое отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 августа сообщалось, что российские войска улучшили положение по переднему краю у населенных пунктов Берестовое, Красногоровка и Марьинка в Донецкой народной республике. Также ВС России в результате наступления заняли более выгодные позиции в Харьковской области и в Луганской народной республике, добавили в Минобороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что командование ВСУ бросает новые силы на штурм российских позиций. При этом он подчеркнул, что противнику не удалось продвинуться вперед из-за грамотно построенной обороны Российской армии и умелой организации системы огня.