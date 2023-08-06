Новый вид древнего червя назвали в честь червя из «Дюны»

Historical Biology: обнаружен вид древних морских червей Shaihuludia shurikeni

Палеонтологи Университета Канзаса обнаружили новый вид ископаемого морского червя, получившего название Shaihuludia shurikeni в честь Шаи-Хулудов — гигантских червей из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». Окаменелость была найдена в сланцевых породах Спенс формации Лэнгстона на юго-востоке штата Айдахо. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

S. shurikeni относится к кольчатым червям, которые включают в себя около 21 тысячу видов червей, состоящих из кольцевидных сегментов и обитающих в наземных, пресноводных и морских средах. Для этих беспозвоночных (за исключением пиявок) также характерно наличие щетинок, при этом у нового вида они имеют лезвийную форму, напоминая сюрикены — японское метательное оружие.

Возраст окаменелостей датируется кембрийским периодом, что делает их очень редкими в Северной Америке. До сих пор было известно только об одном образце ископаемых кольчатых червей, обнаруженных в сланцах Спенс. Большая часть мягких тканей S. shurikeni сохранилась в виде «капли» оксида железа, и это указывает на то, что животное некоторое время разлагалось, прежде чем превратиться в окаменелость.

Ученые также повторно исследовали ранее найденного кольчатого червя в сланцах Спенс и реклассифицировали его как Burgessochaeta. До этого Burgessochaeta находили только в сланцах Берджесс — другом месторождении ископаемых в Британской Колумбии (Канада). Оба вида червей населяли морскую экосистему, управляемую беспозвоночными организмами, такими как трилобиты, брахиоподы, моллюски и ранние формы членистоногих.