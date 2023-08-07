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16:06, 7 августа 2023Экономика

Китайская госкомпания решила удвоить закупки российской нефти

Reuters: китайская Yanchang планирует закупать у России до 1 млн тонн нефти
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Angus Mordant / Reuters

Китайская Shaanxi Yanchang Petroleum Group может удвоить закупки российской нефти до конца 2023 года. О решении госкомпании со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

В августе нефтегазовая компания из КНР собирается запустить установку для переработки нефти мощностью 50 тысяч баррелей в сутки. Это должно увеличить пропускную способность завода.

Представитель НПЗ Yanchang подтвердил, что до конца года завод будет перерабатывать больше импортного сырья. Однако он не уточнил, откуда будет поступать сырье. По словам собеседников агентства, предприятие уже договорилось о поставке трех грузов нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Отгрузки пройдут в августе и сентябре. Таким образом, до конца года переработчик получит около 600-700 тысяч тонн или 4,4-5,1 миллиона баррелей нефти. При этом у него еще останутся квоты на покупку сырья.

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Вице-премьер страны Александр Новак заявил, что с начала спецоперации на Украине Россия начала диверсифицировать поставки энергоносителей. Экспорт нефти, которая раньше поставлялась в Европу, на 20 процентов был перенаправленв Индию, Китай и другие страны.

В конце июля стоимость российской нефти дальневосточного сорта ESPO (ВСТО) в Китай, которая поступит в страну в сентябре, резко выросла. Скидки на сырье по отношению к эталонному сорту Brent снизились до минимума за последние восемь месяцев.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Индия скоро обгонит Китай в качестве крупнейшего драйвера мирового спроса на нефть. КНР утратит статус мирового лидера по потреблению уже к 2027 году из-за быстрой электрификации автомобилей и автобусов в стране, объяснил он.

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    Вячеслав Агапов
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