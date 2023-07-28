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16:06, 28 июля 2023Экономика

Россия стала продавать нефть в Китай с минимальными скидками

Reuters: китайские НПЗ начали покупать российскую нефть с минимальными скидками
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Nick Oxford / Reuters

Стоимость российской нефти дальневосточного сорта ESPO (ВСТО) в Китай, которая поступит в страну в сентябре, резко выросла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Скидки на топливо по отношению к эталонному сорту Brent оказались на минимальном уровне за последние восемь месяцев. За последнюю неделю было продано более 10 партий легкой малосернистой нефти ESPO со скидками от 2 до 2,5 доллара за баррель против примерно 4 долларов в прошлом месяце. По словам источников, размер скидки опустился до 1,8 доллара за баррель, однако на этом уровне не было заключено ни одной сделки.

Brent от TradingView

Цена выросла на фоне активного спроса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Агентство отмечает, что российское топливо с поставкой в сентябре стало самым дорогим с момента введения эмбарго ЕС в декабре и потолка цен странами G7. При этом высокие цены на российскую нефть покупателей не отпугивают, поскольку топливо по-прежнему остается дешевле, чем нефть из Западной Африки и Бразилии.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что власти России добились снижения размер скидка на российскую нефть по отношению к эталонному сорту Brent до уровня ниже 15 долларов за баррель. По его словам, покупатели сейчас сами конкурируют за российское топливо, что помогает восстановить рыночные отношения.

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    Мария Грушко
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