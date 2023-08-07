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23:28, 7 августа 2023Спорт

Дочь Тутберидзе высказалась о блате в фигурном катании

Дочь Тутберидзе, фигуристка Дэвис заявила, что не имеет к блату отношения
Диана Дэвис

Диана Дэвис. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, высказалась о блате в спорте. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дэвис заявила, что их дуэт никакого отношения к блату не имеет, особенно в настоящее время. «Хотя, конечно, люди будут говорить то, что они хотят, но мы не обращаем на это внимания», — отметила дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

5 мая главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания страны одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию.

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропустили.

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    Анастасия Борисова
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