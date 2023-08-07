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16:45, 7 августа 2023Наука и техника

С Плесецка стартовал «Союз-2.1б» в интересах Минобороны

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» в интересах Минобороны

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

В понедельник, 7 августа, с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск проведен в 16:20 московского времени.

Предназначение выводимого космического аппарата не раскрывается.

До этого в 2023 году с Плесецка два раза стартовали ракеты космического назначения.

29 марта Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области.

23 марта с Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1а» со спутником военного назначения.

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    Иван Потапов
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