С Плесецка стартовал «Союз-2.1б» в интересах Минобороны

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» в интересах Минобороны

В понедельник, 7 августа, с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск проведен в 16:20 московского времени.

Предназначение выводимого космического аппарата не раскрывается.

До этого в 2023 году с Плесецка два раза стартовали ракеты космического назначения.

29 марта Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области.

23 марта с Плесецка стартовала ракета «Союз-2.1а» со спутником военного назначения.