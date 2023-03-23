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09:55, 23 марта 2023Наука и техника

С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником для Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником для Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

Фото: Иван Тимошенко / пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что ракета была запущена в четверг, 23 марта, в 9:40 по московскому времени. «В Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» планируют запустить во второй половине 2023 года. «Союз МС-24» доставит на Международную космическую станцию экипаж 69-й основной экспедиции.

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Варвара Кошечкина
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