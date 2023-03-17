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18:00, 17 марта 2023Наука и техника

«Союз МС-24» запустят во второй половине года

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-24» запустят во второй половине 2023 года

Фото: Иван Тимошенко / РИА Новости

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» планируют запустить во второй половине 2023 года. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Отмечается, что на космодроме Байконур приступили к первому этапу предполетной подготовки «Союза». После осмотра и контрольных измерений пилотируемый корабль подключили к наземному испытательному оборудованию.

«На ближайшей неделе пройдут комплексные электроиспытания служебной аппаратуры, тестирование бортовой автоматики и автономные испытания кресел экипажа», — говорится в сообщении. «Союз МС-24» доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж 69-й основной экспедиции.

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Ранее источник «Известий» рассказал, что в Ракетно-космической корпорации «Энергия» задумались о возможности переноса отправки «Союза МС-24» на МКС с 15 сентября на 7 июня. Это позволит раньше срока сменить трех членов экипажа станции.

В феврале в «Роскосмосе» сообщили, что в мае 2023 года на МКС отправят грузовой космический корабль «Прогресс МС-23», а в сентябре — «Союз МС-24».

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Даниил Иринин
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