Отправку «Союза МС-24» к МКС задумали перенести

«Известия»: запуск корабля «Союз МС-24» к МКС могут перенести с 15 сентября на 7 июня

В Ракетно-космической корпорации «Энергия» задумались о возможности переноса отправки к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-24» с 15 сентября на 7 июня. Об этом в пятницу, 10 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это позволит на три месяца раньше срока сменить трех членов экипажа станции. Второй собеседник издания — из РКК «Энергия» — заявил, что перенос запуска действительно обсуждается, однако во всех официальных документах пока сохраняется намеченная в плане сентябрьская дата.

В «Роскосмосе» в ответ на запрос издания сообщили, что «официальное решение о дате запуска ТПК "Союз МС-24" будет принято Государственной комиссией, о чем госкорпорация проинформирует».

9 марта сообщалось, что космонавты госкорпорации «Роскосмос» начали перенос оборудования в пилотируемый корабль «Союз МС-22» для его возвращения на Землю.