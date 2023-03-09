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19:07, 9 марта 2023Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о подготовке к возвращению «Союза МС-22»

«Роскосмос» сообщил, что космонавты начали перенос оборудования в «Союз МС-22»

Фото: «Роскосмос»

Космонавты госкорпорации «Роскосмос» начали перенос оборудования в пилотируемый корабль «Союз МС-22». О подготовке к возвращению корабля рассказала госкорпорация в своем Telegram-канале.

«Космонавты "Роскосмоса" приступили к переносу возвращаемого и удаляемого оборудования в корабль "Союз МС-22", установили ложементы под контейнеры полезного груза в его спускаемый аппарат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22». Средняя высота орбиты, которую скорректировали в рамках подготовки к возвращению «Союза МС-22», составила 419,3 километра над поверхностью Земли.

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Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что космонавты на МКС завершили установку кресел в корабле «Союз МС-23», который вернет на Землю экипаж «Союза МС-22» во втором полугодии 2023 года.

В феврале исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал, что инцидент с повреждением пристыкованного к МКС «Союза МС-22» повлиял на два следующих запуска.

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Даниил Иринин
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