«Роскосмос» рассказал о влиянии «Союза МС-22» на следующие экспедиции

В «Роскосмосе» сообщили, что повреждение «Союза МС-22» повлияло на следующие запуски

Инцидент с повреждением пристыкованного к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля «Союз МС-22» повлиял на два следующих запуска. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Эта нештатная ситуация повлияла и на следующий [запуск], и на [запуск] после следующего. Поэтому сейчас вся программа, которая есть, сдвигается на полгода. И все, что мы планировали на весну, переходит на осень, то, что мы планировали на осень — перейдет на следующий год», — сказал исполнительный директор.

По его словам, ситуации, когда приходится изменять программу полета, случаются редко, но в этом нет ничего экстраординарного. Он отметил, что уже бывали случаи продления полетов экипажей по техническим и организационным причинам. В ситуации с «Союзом МС-22» полет экипажа также могут продлить на определенный срок. «На сколько — мы сейчас будем смотреть, оптимизировать программу и смотреть готовность следующего корабля к старту», — пояснил Крикалев.

Также он подчеркнул, что запуск корабля «Союз МС-23», который должен вернуть космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта Фрэнка Рубио на Землю, в беспилотном режиме минимально отразится на программе полета российского сегмента МКС.

Крикалев отметил, что для запуска корабля с одним членом экипажа пришлось бы вносить больше изменений в переподготовку космонавтов.

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев» сообщил, что аварийный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме в конце марта.

