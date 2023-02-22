Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:35, 22 февраля 2023Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о влиянии «Союза МС-22» на следующие экспедиции

В «Роскосмосе» сообщили, что повреждение «Союза МС-22» повлияло на следующие запуски

Фото: Иван Тимошенко / РИА Новости

Инцидент с повреждением пристыкованного к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля «Союз МС-22» повлиял на два следующих запуска. Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Эта нештатная ситуация повлияла и на следующий [запуск], и на [запуск] после следующего. Поэтому сейчас вся программа, которая есть, сдвигается на полгода. И все, что мы планировали на весну, переходит на осень, то, что мы планировали на осень — перейдет на следующий год», — сказал исполнительный директор.

По его словам, ситуации, когда приходится изменять программу полета, случаются редко, но в этом нет ничего экстраординарного. Он отметил, что уже бывали случаи продления полетов экипажей по техническим и организационным причинам. В ситуации с «Союзом МС-22» полет экипажа также могут продлить на определенный срок. «На сколько — мы сейчас будем смотреть, оптимизировать программу и смотреть готовность следующего корабля к старту», — пояснил Крикалев.

Материалы по теме:
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция: как 2022 год изменил космонавтику
Возвращение на Луну, конкуренты SpaceX и китайская станция:как 2022 год изменил космонавтику
23 декабря 2022
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

Также он подчеркнул, что запуск корабля «Союз МС-23», который должен вернуть космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта Фрэнка Рубио на Землю, в беспилотном режиме минимально отразится на программе полета российского сегмента МКС.

Крикалев отметил, что для запуска корабля с одним членом экипажа пришлось бы вносить больше изменений в переподготовку космонавтов.

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев» сообщил, что аварийный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме в конце марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму
Батальон имени Судоплатова принял первый бой на передовой
Приграничный российский регион попал под обстрел
Пенсионерка полюбила электронную танцевальную музыку и посетила более 50 рейвов
Глава ГУР Украины назвал три главных поражения Киева
Танцы Бузовой в «нецензурном сарафане» разозлили пользователей сети
Путин назвал всех россиян защитниками Отечества
Путин рассказал об идущем прямо сейчас бое в зоне СВО
Новые iPhone получат больше оперативной памяти
Россиянин поссорился с новой возлюбленной и изнасиловал бывшую девушку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.