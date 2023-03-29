Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:26, 29 марта 2023Наука и техника

«Союз» со спутником в интересах Минобороны стартовал с космодрома Плесецк

ВКС России провели пуск «Союза-2.1в» со спутником в интересах МО с космодрома Плесецк

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Как рассказали в Минобороны, пуск состоялся в 22:57 по московскому времени. «Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — добавили там.

Отмечается, что это второй по счету пуск с Плесецка и первый старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» легкого класса в этом году.

Первый в 2023 году пуск «Союза-2.1а» с Плесецка состоялся 23 марта. Ракета вывела на орбиту спутник военного назначения «Космос-2567» в интересах Минобороны России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генштаб ВСУ признал успехи российских войск в Артемовске
«Союз» со спутником в интересах Минобороны стартовал с космодрома Плесецк
Экс-советник Кучмы предупредил Киев об опасной ситуации вокруг УПЦ
Госдеп не смог ответить на вопрос о позиции США по «Северным потокам»
Белый дом обвинил республиканцев в вооруженном насилии в стране
Российский школьник умер после урока физкультуры
Генсек ООН предупредил о «сдвиге тектонических плит геополитики»
Аршавин отреагировал на ролик АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян
Россиянам за рубежом дали возможность получать пенсию на счет в России
В одесском детском центре снесли памятник юному Ленину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.