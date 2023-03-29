«Союз» со спутником в интересах Минобороны стартовал с космодрома Плесецк

ВКС России провели пуск «Союза-2.1в» со спутником в интересах МО с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Как рассказали в Минобороны, пуск состоялся в 22:57 по московскому времени. «Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — добавили там.

Отмечается, что это второй по счету пуск с Плесецка и первый старт ракеты-носителя «Союз-2.1в» легкого класса в этом году.

Первый в 2023 году пуск «Союза-2.1а» с Плесецка состоялся 23 марта. Ракета вывела на орбиту спутник военного назначения «Космос-2567» в интересах Минобороны России.