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13:32, 23 марта 2023Наука и техника

Российский спутник военного назначения вывели на орбиту

Минобороны: ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту спутник «Космос-2567»

Фото: «Роскосмос»

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая стартовала с космодрома Плесецк в четверг утром, вывела на орбиту спутник военного назначения «Космос-2567» в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается телеметрическая связь, а его бортовые системы функционируют штатно. Спутнику присвоили название «Космос-2567». Сведения о нем внесли в каталог объектов системы контроля космического пространства.

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12 января 2023

Боевые расчеты космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России запустили ракету «Союз-2.1а» со спутником военного назначения в 9:40 по московскому времени.

Ранее в отчете Управления директора национальной разведки США отметили, что Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе, однако реализации ее долгосрочных планов могут помешать западные санкции.

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Даниил Иринин
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