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11:36, 7 августа 2023Спорт

Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ

Игрок «Питтсбурга» Малкин вошел в топ-20 лучших центральных форвардов НХЛ

Фото: Charles LeClaire / Reuters

Российский игрок «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

37-летний Малкин стал единственным россиянином, включенным в рейтинг среди действующих игроков. Спортсмен расположился на 18-м месте.

В сезоне-2022/2023 Малкин набрал 83 очка: он забросил 27 шайб и отдал 56 передач в 82 матчах регулярного чемпионата. При этом «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

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    Дарья Коршунова
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