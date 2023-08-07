Месси оформил третий подряд дубль за «Интер Майами»

Дубль Лионеля Месси помог «Интер Майами» выйти в четвертьфинал Кубка лиг

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в третьем матче подряд оформил дубль. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отметился в матче 1/8 финала Кубка лиг против «Орландо». В основное время встреча завершилась со счетом 4:4, в серии пенальти, где также отличился аргентинец, «Интер Майами» оказался сильнее — 5:3.

Таким образом, голы Месси помогли команде выйти в четвертьфинал турнира. В борьбе за полуфинал клуб Дэвида Бекхэма поспорит с победителем встречи между «Шарлоттом» и «Хьюстон Динамо».

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.