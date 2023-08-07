Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
Завтра
17:00 (Мск)
Каролина Мухова
Монреаль
Маккензи Макдональд
Завтра
17:00 (Мск)
Аслан Карацев
Торонто
Анна Блинкова
Завтра
17:00 (Мск)
Чжан Шуай
Монреаль
Людмила Самсонова
Завтра
17:00 (Мск)
Катержина Синякова
Монреаль
Элисе Мертенс
Завтра
02:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Монреаль
Арсенал
Сегодня
19:00 (Мск)
Енисей
Россия - Мелбет Первая лига|4-й тур
09:10, 7 августа 2023Спорт

Месси оформил третий подряд дубль за «Интер Майами»

Дубль Лионеля Месси помог «Интер Майами» выйти в четвертьфинал Кубка лиг

Фото: Tim Heitman / USA TODAY Sports / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в третьем матче подряд оформил дубль. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард отметился в матче 1/8 финала Кубка лиг против «Орландо». В основное время встреча завершилась со счетом 4:4, в серии пенальти, где также отличился аргентинец, «Интер Майами» оказался сильнее — 5:3.

Таким образом, голы Месси помогли команде выйти в четвертьфинал турнира. В борьбе за полуфинал клуб Дэвида Бекхэма поспорит с победителем встречи между «Шарлоттом» и «Хьюстон Динамо».

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России. Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?

    15-летний российский подросток из ревности зарезал 17-летнюю девушку

    Советские танки атаковали Белгородскую область

    Популярный стендап-комик раскрыл изнанку работы в индустрии

    56-летний Филипп Киркоров показал пресс и восхитил поклонниц

    Мужчина по ошибке получил 367 зарплат и отказался возвращать деньги

    Российские банки попросили объяснить статус цифрового рубля

    Путин и Эрдоган обсудят туризм и торговлю в нацвалютах

    В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

    Популярная телеведущая попала в объектив папарацци в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости