Стало известно о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

При этом причины приостановки движения не уточняются. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что перед Крымским мостом образовалась пробка. В понедельник, 7 августа, в 7:00 по московскому времени на автоподходах к мосту со стороны Краснодарского края находилось 85 автомобилей.

20 июля Крымский мост временно закрыли из-за сигнала воздушной тревоги. 24 июля перед мостом образовалась пробка, в которой оказалось 870 автомобилей.