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15:27, 7 августа 2023Среда обитания

Перед Крымским мостом образовалась пробка из сотен машин

Перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка из 634 машин

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка. Число машин в очереди на проезд достигло нескольких сотен, передает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В понедельник 7 августа в 7:00 по московскому времени на автоподходах к мосту со стороны Краснодарского края находилось 85 автомобилей. В 10:00 количество транспортных средств в очереди выросло до 634. Время ожидания превысило два часа. Отмечается, что пробка продолжает увеличиваться. При этом очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи не фиксируется.

Ранее, 20 июля, Крымский мост временно закрыли из-за сигнала воздушной тревоги. В МЧС заявили, что работу паромной переправы в Керчи также приостановили. Вскоре движение по мосту было возобновлено.

24 июля перед Крымским мостом образовалась пробка, в которой оказалось 870 автомобилей. Сотни транспортных средств ожидали очереди на въезд с обеих сторон. В 9:00 количество машин со стороны Тамани составило 650, а со стороны Керчи — 220.

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    Александра Качан
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