Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 1,5 часа

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной информации о ситуации на мосту.

Вечером в понедельник, 7 августа, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось, причины не уточнялись.

Ранее стало известно, что перед Крымским мостом образовалась пробка. 7 августа в 7:00 по московскому времени на автоподходах к мосту со стороны Краснодарского края находилось 85 автомобилей.

3 августа в Совете национальной безопасности (СНБО) Украины подтвердили причастность Службе безопасности Украины (СБУ) к двум атакам на Крымский мост. 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры.

