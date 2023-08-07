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00:00, 8 августа 2023Россия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 1,5 часа

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя полтора часа. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном оперативной информации о ситуации на мосту.

Вечером в понедельник, 7 августа, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось, причины не уточнялись.

Ранее стало известно, что перед Крымским мостом образовалась пробка. 7 августа в 7:00 по московскому времени на автоподходах к мосту со стороны Краснодарского края находилось 85 автомобилей.

3 августа в Совете национальной безопасности (СНБО) Украины подтвердили причастность Службе безопасности Украины (СБУ) к двум атакам на Крымский мост. 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры.

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    Марина Совина
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