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09:23, 7 августа 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову

Фото: Dmytro Stakhovskyi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову ( находится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

В карточке Соколовой сказано, что она разыскивается по статье УК РФ.

Известно, что в августе 2022 года Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении журналистки Янины Соколовой, так как она выступала в эфире с русофобскими высказываниями.

26 июля 2023 года московские следователи возбудили дело против украинского политолога Янины Соколовской, ее обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. В ходе обысков у Соколовской нашли 18 тысяч долларов, 211 тысяч рублей и 32,5 тысячи евро. А также шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз, деревянные мечи.

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    Екатерина Власова
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