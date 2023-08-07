МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову ( находится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

В карточке Соколовой сказано, что она разыскивается по статье УК РФ.

Известно, что в августе 2022 года Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении журналистки Янины Соколовой, так как она выступала в эфире с русофобскими высказываниями.

26 июля 2023 года московские следователи возбудили дело против украинского политолога Янины Соколовской, ее обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах России. В ходе обысков у Соколовской нашли 18 тысяч долларов, 211 тысяч рублей и 32,5 тысячи евро. А также шарфы с украинской символикой, камуфляж и противогаз, деревянные мечи.