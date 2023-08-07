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16:46, 7 августа 2023Спорт

Нурмагомедов назвал лучшее упражнение для бойцов

Хабиб Нурмагомедов назвал подтягивания лучшим упражнением для всех бойцов

Фото: @khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) о лучшем упражнении для всех бойцов.

Нурмагомедов назвал таковым подтягивания. «Попробуйте в течение года каждый день по 50 раз подтягиваться. Я вас уверяю, ваша цепкость будет на другом уровне. Это для тех, кто хочет стать лучшим в мире», — заявил он.

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Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Баланская раскрыла опасность неправильной техники выполнения подтягиваний. Она заявила, что ошибки при выполнении упражнения могут повредить мышцы и суставы. «Во время подтягиваний плечи должны быть опущены и расслаблены, а спина должна быть прямой», — объяснила специалист.

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    Дарья Коршунова
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