В России предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании

Госдума предложила маркировать компании, допустившие утечку персональных данных

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо с предложением начать маркировать компании, которые допустили утечку персональных данных клиентов. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специального графического знака "ненадежный оператор персональных данных», — также сказано в тексте письма.

По мнению депутата, знак поможет россиянам при выборе той или иной компании сразу понять, стоит ли доверять ей или нет. Как подчеркнул Чернышов, инициатива повысит информированность особо уязвимых категорий и вынудит операторов персональных данных уделять больше внимания их защите.

Ранее эксперт Евгения Максименкова дала россиянам советы для снижения риска утечек личной информации. Так, она посоветовала размещать на разных платформах минимум персональной информации. Эксперт также призвала россиян не авторизовываться на различных сайтах через соцсети.