Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 7 августа 2023Россия

В России предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании

Госдума предложила маркировать компании, допустившие утечку персональных данных

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо с предложением начать маркировать компании, которые допустили утечку персональных данных клиентов. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специального графического знака "ненадежный оператор персональных данных», — также сказано в тексте письма.

По мнению депутата, знак поможет россиянам при выборе той или иной компании сразу понять, стоит ли доверять ей или нет. Как подчеркнул Чернышов, инициатива повысит информированность особо уязвимых категорий и вынудит операторов персональных данных уделять больше внимания их защите.

Ранее эксперт Евгения Максименкова дала россиянам советы для снижения риска утечек личной информации. Так, она посоветовала размещать на разных платформах минимум персональной информации. Эксперт также призвала россиян не авторизовываться на различных сайтах через соцсети.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро в России. Как скажутся огромные убытки на странах ЕС?

    Появилось видео из атакованной дроном Калужской области

    В России предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании

    Вышедшая замуж женщина взяла фамилию супруга и сделала неприятное открытие

    Выступающий в России чешский хоккеист оценил критику Гашека в адрес России

    Россиянин рассказал о жизни после 13 лет лишения свободы за чужое преступление

    В Калужской области сбили беспилотник

    Массовое ДТП в Таджикистане привело к смерти десяти человек

    В России перестало хватать официантов

    В России захотели ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости