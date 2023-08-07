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07:56, 7 августа 2023Спорт

Выступающий в России чешский хоккеист оценил критику Гашека в адрес России

Хоккеист «Авангарда» Либор Шулак заявил, что ему тяжело судить критику Гашека

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Защитник омского «Авангарда» Либор Шулак оценил критику олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека в адрес России. Его слова приводит Sports.ru.

Выступающий в России хоккеист заявил, что ему тяжело судить его критику. «Думаю, те, кто играет в хоккей, больше думают, как Ягр. А что в голове у тех, кто никогда не играл в хоккей, я не знаю», — подчеркнул он.

Шулак выступал за клуб Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» с 2021-го по 2023-й. Затем он перешел в «Авангард».

Гашек известен критикой в адрес российских спортсменов. Он выступил с призывом об отстранении россиян ото всех международных турниров.

Гашек выступал в Национальной хоккейной лиге за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс» и «Оттава Сенаторс». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Последним клубом в игровой карьере чеха был московский «Спартак».

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    Анастасия Борисова
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