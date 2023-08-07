В Казахстане прокомментировали возможный переход российской фигуристки

В Казахстане заявили, что фигуристка Софья Самоделкина не обращалась в федерацию

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Надежда Перфильева высказалась о возможном переходе российской фигуристки Софьи Самоделкиной. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Перфильева рассказала, что фигуристка получила паспорт Казахстана, однако пока не обращалась в республиканскую федерацию. «О своих целях и намерениях она федерации ничего не говорила. На сегодняшний момент она просто гражданка Казахстана. Я не могу комментировать ничего, потому что диалога с российской стороной еще не было», — заявила она.

О желании 16-летней Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно 4 августа. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что вопрос о переходе спортсменки будет рассмотрен не ранее декабря.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.