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13:35, 4 августа 2023Спорт

Стало известно о желании российской фигуристки выступать за Казахстан

РИА Новости: российская фигуристка Самоделкина захотела выступать за Казахстан

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Софья Самоделкина собирается сменить гражданство и выступать за Казахстан. О таком желании спортсменки стало известно РИА Новости.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, 16-летняя Самоделкина уже уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о своем решении. На данный момент в организации не дали добро на переход. При этом уточняется, что Самоделкина уже получила казахстанский паспорт.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Она также выигрывала Кубок Первого канала и V этап Кубка России.

5 мая главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания страны одобрил смену спортивного гражданства Дианы Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Глеба Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию.

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    Алексей Гусев
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