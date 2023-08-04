Стало известно о желании российской фигуристки выступать за Казахстан

РИА Новости: российская фигуристка Самоделкина захотела выступать за Казахстан

Российская фигуристка Софья Самоделкина собирается сменить гражданство и выступать за Казахстан. О таком желании спортсменки стало известно РИА Новости.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, 16-летняя Самоделкина уже уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о своем решении. На данный момент в организации не дали добро на переход. При этом уточняется, что Самоделкина уже получила казахстанский паспорт.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Она также выигрывала Кубок Первого канала и V этап Кубка России.

5 мая главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком Федерации фигурного катания страны одобрил смену спортивного гражданства Дианы Дэвис, дочери тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, и Глеба Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 они представляют Грузию.