Названы сроки смены спортивного гражданства российской фигуристкой

ФФККР: запрос Самоделкиной на переход в Казахстан рассмотрят не ранее декабря

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвали сроки смены спортивного гражданства россиянкой Софьей Самоделкиной. Слова генерального директора организации Александра Когана приводит РИА Новости.

Он рассказал, что все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год — в мае и декабре. «Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», — заявил он.

О желании 16-летней Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно 4 августа. Уточнялось, что фигуристка уже получила паспорт страны, отказавшись от российского, и сможет представлять новую сборную с мая 2024 года.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.