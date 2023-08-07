Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
19:00 (Мск)
Енисей
Россия - Мелбет Первая лига|4-й тур
Анастасия Потапова
Завтра
17:00 (Мск)
Каролина Мухова
Монреаль
Маккензи Макдональд
Завтра
17:00 (Мск)
Аслан Карацев
Торонто
Анна Блинкова
Завтра
17:00 (Мск)
Чжан Шуай
Монреаль
Людмила Самсонова
Завтра
17:00 (Мск)
Катержина Синякова
Монреаль
Элисе Мертенс
Завтра
02:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Монреаль
15:37, 7 августа 2023Спорт

Названы сроки смены спортивного гражданства российской фигуристкой

ФФККР: запрос Самоделкиной на переход в Казахстан рассмотрят не ранее декабря

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвали сроки смены спортивного гражданства россиянкой Софьей Самоделкиной. Слова генерального директора организации Александра Когана приводит РИА Новости.

Он рассказал, что все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФККР дважды в год — в мае и декабре. «Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФККР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», — заявил он.

О желании 16-летней Самоделкиной сменить спортивное гражданство и выступать за Казахстан стало известно 4 августа. Уточнялось, что фигуристка уже получила паспорт страны, отказавшись от российского, и сможет представлять новую сборную с мая 2024 года.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ теперь может обыскивать жилье и машины без разрешения суда. Как это отразится на жизни россиян?

    Подсчитаны затраты на переход чиновников на российские авто

    Мумифицированное тело известного режиссера нашли в столичной квартире

    Россиянка избила маленькую дочь после ссоры с сожителем и получила четыре года

    «Уралвагонзавод» в день 50-летия Т-72 заявил о модернизации танка

    С выставки о Гарри Поттере убрали упоминания о Джоан Роулинг

    В российском городе началось нашествие богомолов

    Лада Дэнс решила отказаться от своего псевдонима после серьезного ДТП

    Путину пообещали выпускать по 20 новых Superjet в год

    Мужчина притворился священником, присвоил пожертвования и растратил их на алмазы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости