Экс-адмирал США сообщил об угрозе полномасштабной войны в Африке

Экс-адмирал США Ставридис: ситуация в Нигере может привести к войне в Африке

Экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте. Об этом он сообщил в своем аккаунте в X-(бывший Twitter).

«Приведет ли это [ситуация в Нигере] к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием», — говорится в публикации.

В ночь на 27 июля мятежники в эфире национального телевидения объявили, что захватили власть в стране и отстранили действующего главу государства. Они закрыли границы, а также объявили конституцию Нигера недействующей.

1 августа стало известно, что Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть поддержку военной операции против Нигера, если поступит соответствующая заявка от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).