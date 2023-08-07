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05:01, 7 августа 2023Мир

Экс-адмирал США сообщил об угрозе полномасштабной войны в Африке

Экс-адмирал США Ставридис: ситуация в Нигере может привести к войне в Африке

Фото: Reuters

Экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на африканском континенте. Об этом он сообщил в своем аккаунте в X-(бывший Twitter).

«Приведет ли это [ситуация в Нигере] к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием», — говорится в публикации.

В ночь на 27 июля мятежники в эфире национального телевидения объявили, что захватили власть в стране и отстранили действующего главу государства. Они закрыли границы, а также объявили конституцию Нигера недействующей.

1 августа стало известно, что Европейский союз (ЕС) готов рассмотреть поддержку военной операции против Нигера, если поступит соответствующая заявка от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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    Юлия Мискевич
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