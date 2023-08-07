Привычку отсыпаться по выходным назвали вредной для кишечника

BBC News: социальный джетлаг увеличивает риск ожирения и инсульта

В кишечнике людей, которые рано встают по будням и отсыпаются по выходным, содержится меньше полезных бактерий и больше вредоносных, увеличивающих риск ожирения и инсульта. К таким выводам пришли специалисты по питанию из Королевского колледжа в Лондоне, пишет BBC News.

В исследовании, опубликованном в European Journal of Nutrition, специалисты проанализировали данные более чем тысячи человек и пришли к выводу, что одной из вероятных причин роста числа вредоносных бактерий в кишечнике является так называемый социальный джетлаг — привычка отсыпаться по выходным после ранних подъемов по будням.

Специалист по питанию Кейт Бермингем, которая работала над названным исследованием, уточнила, что ухудшение микробиома кишечника происходит из-за вредной диеты. По ее словам, любители долго спать по выходным на 16 процентов чаще едят картофель, чипсы, а также сладкую газировку, и реже употребляют овощи, фрукты и орехи. «Плохое качество сна влияет на выбор — люди сильнее хотят продуктов с высоким содержанием углеводов или сахара», — считает специалистка.

Бермингем подчеркнула, что микробиоты, которые в большом количестве были обнаружены в кишечнике людей, страдающих социальным джетлагом, вызывают ожирение, более высокий уровень воспаления и риск инсульта.

Ранее эксперт маркетплейса «Сон.ру» Максим Рыжов предупредил о вреде излишнего сна. По его словам, привычка долго спать вызывает депрессию и часто становится ее симптомом. Кроме того, от долгого сна у многих возникают головные боли.

