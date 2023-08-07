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18:13, 7 августа 2023Забота о себе

Певец Робби Уильямс похудел и решил исправить впалые глаза

Певец Робби Уильямс собирается исправить глаза с помощью косметических процедур

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Британский певец и автор песен Робби Уильямс заявил, что решил сделать пластическую операцию. Об этом сообщает издание The Sun.

49-летний Уильямс, который недавно похудел на 12 килограммов, сообщил, что собирается продолжить улучшать внешность. В частности, музыкант хочет ввести филлер в области вокруг глаз, так как считает их впалыми.

Исполнитель признался, что его отговаривают от косметических процедур, предупреждая о возможных осложнениях. Однако артист уверен, что люди переоценивают риски, и привел в пример коллег из музыкальной индустрии, которые, по его словам, по большей части успешно исправили недостатки внешности с помощью хирургии.

Все смотрят на плохие примеры и говорят: «Нет, не делай этого». Но никто не видит хорошую пластическую операцию, поскольку она незаметна

Робби Уильямспевец
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Ранее Робби Уильямс рассказал, что страдает дисморфофобией — психическим расстройством, проявляющимся излишне критичным отношением к своей внешности. Он признался, что из-за этого много лет испытывает ненависть к своему телу.

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    Екатерина Улитина
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